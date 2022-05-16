美歐聯合行動 力抗半導體供應問題與俄假訊息

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（中央社法國沙克萊15日綜合外電報導）官員說，美國與歐洲聯盟（EU）打算在今天宣布一項聯合行動，目標在找出半導體的供應中斷問題，並對抗俄羅斯的假訊息。

美國高階官員刻正訪問法國沙克萊（Saclay）的科學中樞，並將參加貿易與技術委員會（Trade and Technology Council）會議。貿易與技術委員會是在去年中國科技影響力漸增之際成立。

美國官員坦承，俄羅斯入侵烏克蘭擴大了這個委員會的範疇，但西方國家仍會注意來自中國的競爭。

雙方將宣布半導體供應鏈中斷的「預警系統」，盼藉此避免西方強權過度爭奪重要的技術零組件。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我們希望針對高層級的補助達成共識，讓補助不會太過頭，適切且符合比例。」

不願具名的美國官員透露，這項計畫的目的在於，「華府與歐盟尋求在各自的國家鼓勵半導體投資之際，我們能通力合作，而非光鼓勵補助競賽」。

歐盟與美國也將宣布聯合措施，對抗特別是來自俄羅斯的假訊息以及侵駭問題，包括對中小型企業提供最佳網路安全措施的指引，以及成立可信技術供應商的專案小組等。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110516