烏克蘭擊退入侵蘇米州俄軍 撤換領土防禦部隊司令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭蘇米州州長表示，烏國邊防軍今天在該州東北地區擊退一支入侵的俄羅斯破壞和偵察部隊。而同樣在今天，烏克蘭總統澤倫斯基宣布撤換烏國領土防禦部隊司令，但未說明原因。

蘇米州州長吉維茨基（Dmytro Zhyvytskyy）在Telegram寫道，俄羅斯部隊在迫擊砲、手榴彈和機槍火力掩護下進入烏克蘭領土，但在烏國邊防軍反擊後撤退。

路透社無法獨立查證吉維茨基的說法。

俄軍2月24日入侵烏克蘭後不久便進入蘇米地區。烏軍於4月8日重新控制該地區，並一直在為進一步攻擊做準備。

另外，烏克蘭邊防軍發言人在電視訪談中表示，俄羅斯砲擊切爾尼戈夫（Chernihiv）和蘇米地區的危險依然存在，但這兩地的邊界都在烏國控制下。

澤倫斯基在與俄羅斯的戰爭近三個月後，在沒有給出任何理由的情況下更換了其領土防禦部隊司令。

烏克蘭國防部今天則表示，澤倫斯基已任命坦茨尤拉（Ihor Tantsyura）少將接替哈魯什金（Yuriy Halushkin）擔任烏國領土防禦部隊（Territorial Defence Forces）司令。自俄羅斯入侵以來，該部隊一直協助烏克蘭陸軍保衛國家。

烏克蘭國防部形容坦茨尤拉是一位經驗豐富的軍官，曾擔任烏克蘭地面部隊參謀長。國防部稱，領土防禦部隊自俄羅斯入侵之前不久成立以來，發展迅速，並在與俄羅斯衝突中發揮重要作用。

國防部在一份聲明中說：「結構爆炸性成長，尤其在激烈戰鬥條件下，是個錯誤和成就交織的巨大經驗。有成功，但不幸的是，也有損失。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，俄羅斯今天宣稱擊落3架烏克蘭戰鬥機，其中一架在黑海的蛇島附近，其他兩架分別在尼古拉耶夫（Mykolaiv）及哈爾科夫（Kharkiv）地區，同時其飛彈繼續攻擊烏克蘭東部的目標。

俄羅斯國防部表示，其部隊在尼古拉耶夫地區的葉文尼夫卡（Yevhenivka）及哈爾科夫的大科米舒瓦哈（Velyka Komyshuvakha）兩處定居點附近各擊落一架蘇愷25型（Su-25）戰機，在蛇島附近擊落一架蘇愷24型（Su-24）戰機。開戰後最初幾個小時，蛇島上的烏克蘭邊防部隊守軍態度鄙夷地拒絕一艘俄羅斯軍艦對他們的招降，使該島聲名大噪。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110516