南加州教會槍擊案 台灣人公共事務會譴責仇恨犯罪

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國南加州台裔教會發生槍擊案釀1死5傷，台灣人公共事務會（FAPA）強力譴責仇恨犯罪，還說FAPA確保台灣和台灣人民的民主及政治言論自由得到保護，不會讓暴力行為破壞。

昨天槍擊案發生時，南加州橘郡（Orange County）城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）約100名會眾在上午作完禮拜後，聚在團契廳吃午餐，以歡迎他們的前牧師張宣信（Billy Chang）。

張牧師在這間教會事奉了20年，兩年前搬回台灣，這是他第一次返回美國。這個教會的大多數成員是年長、受過高等教育的台灣移民。

一名60多歲的男子卻在昨天午餐活動時間開槍傷人，導致1人喪命、5人受傷，傷者年齡介於66歲至92歲之間。警方抵達時，教友們已經制伏凶嫌，並以延長線綁住槍手的腳。

橘郡警長辦公室指出，凶嫌是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉（David Wenwei Chou）。警方初步調查顯示，嫌犯疑似「出於政治動機」進行仇恨槍殺。橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）說，周文偉的作案動機起因於「對中國和台灣之間的政治緊張局勢」感到憤怒不滿。

台灣人公共事務會會長簡明子博士說：「FAPA是一個為台灣人民促進自由、人權和民主的台裔美國人組織，我們對這起駭人槍擊案感到震驚和恐懼，FAPA和台裔美國人群體及遇難者家屬同感悲痛欲絕，我們祈禱傷者早日康復。」

簡明子表示：「槍手的行徑顯然源自激進政治信仰的仇恨，他意圖殺害和屠殺無辜的台裔美國人，僅僅只是根據我們的身分。」

「我們以最強烈措辭來強力譴責這種懦弱的行為。因此，我們呼籲當局將這起令人髮指的罪行，視為出於政治動機的仇恨犯罪予以起訴，並把他所屬的任何團體列為國內恐怖分子。」

簡明子強調：「台灣人公共事務會已經運作40年，以確保台灣和台灣人民的民主及政治言論自由得到保護，我們不會讓一個人的暴力行為破壞這一點。」

簡明子還說：「政治觀點和意見的分歧絕不該導致暴力，更別說謀殺！」（譯者：劉文瑜/核稿：陳彥鈞）1110517