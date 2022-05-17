光州事件42週年 尹錫悅將出席展現和解誠意

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）518光州民主化運動42週年紀念儀式18日將在光州國立518民主墓地舉行，韓國總統府辦公室今天表示，尹錫悅將親自出席，並在活動中跟唱光州事件代表歌曲，傳達新政府邁向和解及嶄新政治的決心。

1980年5月18日，要求民主政治的光州民眾為推翻軍事獨裁政府，發起民主化抗爭運動，掌握軍權的時任總統全斗煥派兵鎮壓，造成大量平民傷亡及失蹤，但去年病逝的全斗煥始終未承認派兵前往光州，保守派人士也將這起事件稱為「暴動」，直到2020年才公開道歉，但這次道歉也造成保守派黨內對立。

韓聯社報導，總統辦公室官員今天表示，尹錫悅明天將搭乘KTX（韓國高鐵）前往光州出席紀念儀式，「傳達較歷任總統更為果決的訊息」，保守派執政黨國民力量也將罕見動員100多名議員出席，尹錫悅政府各部部長及總統辦公室高層幕僚預期也將到場。

值得注意的是，這次紀念儀式最後將齊唱紀念歌曲「獻給你的進行曲」，尹錫悅可能藉此展現和解誠意。

「獻給你的進行曲」是為在光州事件中遭軍隊殺害的青年尹祥源與1978年死於煤氣中毒的朴基順的冥婚所作的歌曲，之後在民主運動人士之間廣為傳唱，曾在全斗煥任內被禁唱，成為光州事件及韓國民主化運動的代表歌曲。

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據韓媒報導，保守派前總統李明博2008年剛上任出席518紀念儀式時，曾在活動中齊唱這首歌曲，但引起批評聲浪，2009年的紀念儀式將這首歌改以合唱方式進行，與會者不一定要跟著唱。朴槿惠上任後也延續這種形式，出席時皆未跟唱；直到文在寅上任後才改回齊唱形式。

不過，當地對保守派政府反感未消，尹錫悅明天抵達現場狀況受到韓媒關注。尹錫悅去年11月競選總統期間曾安排至518民主墓地參拜，但當時因「擁護全斗煥發言」爭議遭示威民眾阻擋，最後沒能接近追悼塔；在總統大選之前的今年2月安排的參拜行程也以失敗告終。（編輯：韋樞）1110517