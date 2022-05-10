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2022韓國大選
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2022韓國大選2/51

韓國威權象徵青瓦台 新政府上任即刻開放

2022/5/10 20:24（5/10 20:40 更新）
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過去戒備森嚴的青瓦台，在10日上午11時37分左右打開大門，正式向一般民眾開放，首日共計2.6萬人到訪。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年5月10日
過去戒備森嚴的青瓦台，在10日上午11時37分左右打開大門，正式向一般民眾開放，首日共計2.6萬人到訪。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年5月10日
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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）在韓國象徵最高權力、74年來用做最高領導人辦公室的青瓦台，今天在新任總統尹錫悅宣誓就職同時向一般民眾開放，象徵新政府「開放」、「人民作主」形象，也兌現尹錫悅「將青瓦台還諸人民」的承諾。

過去戒備森嚴的青瓦台，在今天上午11時37分左右打開大門，由象徵74年總統府歷史的74名國民代表首先踏入，大批預約成功的民眾也接連湧入，開放首日共計2.6萬人到此一遊。

青瓦台過去原為高麗王朝的一處別宮，朝鮮時代沿用為景福宮後苑，之後因建築遭毀損，日據時期的日軍在此興建總督官邸，1948年韓國光復之後，歷任總統皆在此辦公。

不過，青瓦台距離市中心有一定距離，且籠罩威權色彩，過去政府都曾考慮遷址，但因警備、費用等問題不了了之，尹錫悅今年3月當選後火速推動選址、搬遷作業，雖引發批評，但也成功將總統及幕僚辦公室在上任前轉移至位於市中心龍山區的國防部原址。

尹錫悅如願在就任首日就能入主新辦公室，原本的總統府青瓦台也即刻向一般民眾開放，占地廣闊的青瓦台庭園除原本的園林造景，大片草坪上也設置帳篷等休憩空間，並安排傳統藝術、街頭藝人表演等，原本肅穆的政治要地搖身一變成為文化空間。

沿著園內規劃的導覽路線，沿途將經過總統辦公室所在的青瓦台本館、總統官邸，用於接待外賓活動的常春齋、迎賓館，種有120多種植栽與歷任總統紀念樹的綠地園，以及七宮、枕流閣、五雲亭等史蹟。

隨著青瓦台開放，今天上午7時起從青瓦台西側七宮及東側春秋館附近通往北岳山登山步道也時隔54年完全開放，並推出向民眾介紹北岳山10景的AR導覽服務。

考量秩序問題，青瓦台目前暫先實施事前預約制，每2小時開放6500人進場，一天最多3.9萬人進場；本館及官邸內部也暫不開放參觀，規劃之後視情況調整至全面開放。（編輯：黃自強）1110510

韓國總統尹錫悅10日宣誓就職。（共同社）
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