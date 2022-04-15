拜登5月亞洲行 傳訪日前先赴韓會尹錫悅

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（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）媒體報導指出，美國總統拜登將在5月赴日出席「四方安全對話」（Quad）高峰會，但在抵日前可能先赴南韓，安排在5月21日拜會南韓新任總統尹錫悅。

南韓總統職務交接委員會在今天下午的例行記者會中表示，關於尹錫悅與拜登的初次峰會還沒有任何確認事項可公布，也沒有論及5月21日這個日期。但委員會相關人員接受韓聯社訪問時透露，目前確實已在協調日期，而且是往抵日前的日期安排。

相關人員也提到，韓美政策協商代表團日前赴美拜訪拜登時，就曾提到希望盡快安排韓美峰會。

韓聯社引述日本新聞網（JNN）報導，拜登可能在南韓停留兩天一夜後前往日本，若這項行程安排未變，尹錫悅將成為至今最快與美國總統會面的南韓總統，距5月10日就任僅短短11天。

南韓現任總統文在寅在就任後51天，與時任美國總統川普進行峰會；前總統朴槿惠則是在上任第71天，與時任美國總統歐巴馬首次會面。前總統李明博及盧武鉉則分別是在第54天及第79天與當時的美國總統首次會面。

韓媒認為，如此快速安排韓美峰會，有助雙邊確認及鞏固同盟關係，也有意見認為，這次會面安排是考慮到解決朝鮮半島問題的急迫性與重要性。

北韓自今年初以來頻繁進行試射飛彈等武力示威，雖然平壤當局聲稱為正常軍事演習，但仍引起南韓與美方警戒，豐溪里核試驗場也出現動工跡象，一般輿論認為，對北韓態度較為強硬的保守派總統尹錫悅上任後，北韓可能進行更多飛彈試射及核試等挑釁行動。

不過，拜登在出席被視為合作牽制中國的四方安全對話高峰會前，史無前例地快速與尹錫悅促成會面，可能南韓政府對中國立場面臨更大負擔；尤其中國駐韓大使邢海明日前再度就「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）問題再提出警告，如何在美中之間維持平衡，將成為尹錫悅政府一大難題。（編輯：黃自強）1110415