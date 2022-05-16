尹錫悅首次提及參與IPEF 專家看好占主導地位

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）韓國總統尹錫悅今天首次公開提及「印太經濟架構」（IPEF），展現對參與IPEF的積極態度，韓國專家學者多持肯定態度，甚至看好韓國政府藉初期參與取得主導地位。

尹錫悅今天在國會發表施政演說時表示，將在21日韓美峰會時與美國總統拜登商討藉IPEF加強全球供應鏈合作方案，以及數位經濟、碳中和等各種經濟安保相關議題。

這是尹錫悅首次公開提到IPEF，他也在此議題上展現積極態度，強調「為使（韓國）政府得以擴大與主要國家的經濟安保合作，並在國際規範訂定上取得主導地位，迫切需要國會的協助」。

IPEF是美國政府去年10月提出的印太地區新經濟圈構想，預期將在拜登5月23日與日本首相岸田文雄會談時宣布成立，以對抗中國主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

韓國政府過去顧慮中國看法，為避免韓中關係惡化及中國報復行動，對美國政府主導的牽制中國計畫態度模糊，文在寅政府負責經濟事務的國務副總理洪楠基4月曾表示「會積極考慮加入IPEF」，但像尹錫悅今天如此明確表達將討論有關IPEF事項還是頭一遭。

韓聯社報導分析，尹錫悅特別提及將藉IPEF機制穩定國際供應鏈，可能是為強調「出於國家利益」而發表相關言論，而非為牽制特定國家，韓國外交部長朴振12日也曾在記者會上表示，IPEF並非針對特定國家，認為「不會因此與中國有任何直接利害關係」。

抱持親美立場的尹錫悅政府甫上任就釋出願意參與IPEF等相關機制的明確訊息，韓國專家學者對此多持正面態度。

國立外交院教授金賢旭（譯音）指出，IPEF是美國主導的印太戰略核心機制，韓國若從初期就參與，有望在IPEF成為核心國家的一員，在區域機構層面上取得各種議題規範制定的主導地位。

國立外交院經濟通商開發研究部長金良姬（譯音）接受首爾經濟訪問時表示，數位時代轉換、環境問題、出口管制等對韓國影響重大的問題都可透過IPEF討論處理，「韓國沒有理由拒絕參與制定這些重要國際規範的場合」。

雖然也有意見擔憂中國反彈帶來的負面影響，但多數學者認為不加入IPEF的影響更大。「不是因為中國反對我們就不能加入」，金良姬認為，中國的反應只是附帶的問題，「應該考慮是否對國家利益有所幫助」。

高麗大學政治外交學系教授李信和也說，「要看中國臉色的時期應該已經過去」，「明確將此稱為我國『經濟問題』應該更好」。（編輯：韋樞）1110516