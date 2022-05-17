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民眾黨2/108

南加州槍擊案 時力、民眾黨譴責暴力

2022/5/17 20:51（5/17 20:53 更新）
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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件。時代力量與民眾黨今天都嚴厲譴責任何形式的暴力，向無辜受傷的僑民及其親屬表達關懷之意，並期盼死者安息，傷者早日康復。

時力發布聲明指出，提醒政府及執政黨，應正視仇恨的意識形態帶來的危害，並對中共滲透進行蒐整、以利進一步掌握與管理，避免類似憾事在台發生。

時力表示，在民主、自由、法治的社會裡，不論彼此的價值差異，都應該透過和平的方式溝通討論，即便溝通未果，任何的歧見都不應成為對他人濫用暴力的藉口。對於奮勇與持槍凶嫌對抗，因而不幸犧牲的醫師鄭達志，時力謹致上最高的敬意和哀悼。

民眾黨指出，任何政治立場與意識形態都不該成為傷人的理由，嚴正譴責各種形式的暴力，期盼死者安息，傷者早日康復。

民眾黨表示，創立初衷就是希望台灣政治能跳出藍綠統獨立場的極端對撞，也期盼這樣的慘案不要重演，撕裂社會與掀起對立的舉止不再發生。

根據外電報導，加州橘郡警長辦公室表示，當局今天公布，南加州爾灣（Irvine）台灣基督長老教會教堂槍擊案，這起槍擊案槍手是來自內華達州拉斯維加斯的68歲周文偉（David Wenwei Chou），他被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。

橘郡檢警在記者會指出，槍擊案中挺身阻擋槍手的52歲台裔醫師鄭達志是槍擊案沒有造成更嚴重傷亡的關鍵原因。警方不捨鄭達志並譽為「英雄」。（編輯：蘇龍麒/謝佳珍）1110517

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