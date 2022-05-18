韓美峰會週末登場 南韓備妥B方案因應北韓挑釁

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）美國總統拜登20日將飛抵南韓，預計21日與南韓總統尹錫悅舉行峰會；南韓政府今天表示，目前看來北韓在週末前進行核試驗可能性較低，當局已就平壤可能採取的挑釁行為擬妥備案。

南韓國家安保室第一次長金泰孝今天召開記者會說明韓美峰會具體日程，拜登預計在20日晚間抵達韓國，21日上午先至國立顯忠院參拜後，下午移動至位於首爾市中心龍山區新的總統辦公室進行峰會，會後記者會結束後將出席官方晚宴。

對於媒體詢問拜登是否會安排參觀兩韓非軍事區（DMZ）行程，金泰孝表示，拜登過去擔任副總統時就曾去過DMZ，這次準備了不同地點、不同概念的安保活動，間接說明拜登此行將不會前往DMZ。

南韓政府先前推測，北韓可能在拜登訪韓前進行第7次核試驗。不過，金泰孝表示，目前看來可能性相對低，但當局掌握到北韓將準備發射洲際彈道飛彈（ICBM）。

金泰孝說，若北韓在拜登訪問南韓的3天2夜期間進行或大或小的挑釁行為，將視狀況變更日程，並已準備好能立即進入韓美聯合防衛態勢指揮管制系統的B方案。

這次韓美峰會預定進行90分鐘，分為少數人員會談、會談及擴大會談等環節，尹錫悅與拜登單獨會談時規劃先就如何強化韓美關係及實質遏制力提出行動方案。

金泰孝指出，這次會談中可能延續既有的軍事同盟、自由貿易協定（FTA）等經濟同盟，進一步討論雙邊技術同盟相關內容；預計在24日拜登訪日期間宣布成立的印太經濟架構（IPEF）也可能是議題之一。

尹錫悅將在24日拜登於日本宣布成立IPEF時透過視訊與會。金泰孝說，南韓政府將在IPEF扮演主導角色，在新設規範及邀請其他國家加入同時，維護南韓國家利益。

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至於峰會中是否會討論對北韓疫情提供醫藥品支援相關事項，金泰孝說明，韓美雙方可能討論此事，但在北韓給予答覆前，難以具體商議。他也說，據他所知，南韓與美國向北韓發出的防疫合作提議，都尚未收到平壤當局回覆。

韓聯社報導，拜登此行可能也會與前南韓總統文在寅會面，據稱，這次會面是由拜登方提出，文在寅相關人士表示，雙方同意不就這次會談主題設限，但應不會談及如外界傳聞的由文在寅作為總統特使前往北韓等問題。 （編輯：韋樞）1110518