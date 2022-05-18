英國防疫物資高度依賴中國 議員籲參考台美日經驗

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國獨立智庫CIVITAS最新報告顯示，英國國民保健署（NHS）的醫療衛生物資供應鏈高度依賴中國。國會外交委員會成員、議員凱恩斯呼籲政府參考美國、日本、台灣經驗，擴大在地化生產。

根據CIVITAS於17日發布的報告，NHS對中國所生產醫衛物資的依賴已達「危險」程度。政府緊急救難必備物資清單（Disaster Relief List）上約17%品項為中國製造；去年政府總計花費超過62億英鎊購買中國製醫療物資，這相當於在少於一年的時間內，多投入2倍費用購買中國製相關物資。

源自中國的NHS醫衛物資包括37%危險病毒檢測用品；24%耗材（氧氣、針頭、注射器等）；30%個人防護用具；90%醫用紙製面罩；54%醫用手套；近80%繃帶；42%急救推車和輪椅；以及45%床邊監測系統。

報告指出，首相強生（Boris Johnson）曾承諾要「終結對中國進口醫療衛生物資的依賴」。有鑑於中國可能在地緣政治情勢緊繃或國際間發生重大緊急事件時，以相關物資作為談判籌碼或「武器」，報告呼籲政府儘快推出「國民保健署安全法案」（NHS Security Act）。

凱恩斯（Alicia Kearns）是保守黨議員所發起成立「中國研究小組」（China Research Group）的共同主席，今年2月曾在國會發起「英國與台灣的友誼及合作」辯論，是台灣相關主題辯論首次在下議院院會議場舉行。

她今天在英國「泰晤士報」（The Times）撰文表示，英國的醫衛物資供應鏈大量依賴中國，但無論是中國政府專斷獨行的「封城」措施，或是經北京當局精心盤算的貿易封鎖「鎖喉」之計，都對英國構成極大潛在風險。

此外，有證據顯示，英國政府的醫衛物資供應鏈涉及新疆等地的強迫勞動。凱恩斯指出，為減少對中國的供應鏈依賴，英國除了需全盤檢視各戰略產業的供應鏈分布，也需與盟友合作強化「以價值觀為基礎」的供應鏈網絡。

她提到，部分醫衛物資可轉而在英國境內生產，或與親近的民主盟友一同打造供應鏈；政府官員可參考美國、日本和台灣的經驗，英國「有已準備好、等著要攜手合作的國際夥伴」。

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英國政府正推動「現代奴隸法案」（Modern Slavery Bill），一年多前時任外交大臣拉布（Dominic Raab）即承諾推動相關立法和政策，以回應國會和輿論對英國供應鏈涉及新疆等地強迫勞動的關切。

「現代奴隸法案」旨在提升企業等實體的供應鏈透明度，年營業額達一定規模的企業必須發布年度報告，說明已採取哪些具公信力的措施預防供應鏈和營運過程出現強迫勞動，違者將遭罰鍰。（編輯：黃自強）1110518