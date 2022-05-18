水牛城槍擊案凶嫌計劃數月 曾赴現場仔細觀察

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（中央社水牛城18日綜合外電報導）被控14日在紐約州水牛城一家超市開槍殺害10名非裔的白人青少年甘德倫，從他在社交媒體上的發文可知，他為這次槍擊籌劃了好幾個月，並於事前對犯案地點進行了仔細觀察。

根據Discord和4chan這兩個受到激進分子歡迎的網站上據信是18歲凶嫌甘德倫（Payton Gendron）的發文，他於3月8日當天3度走訪水牛城「頂級友好市場」（Tops Friendly Market），事後寫下他的殺人意圖。

美國有線電視新聞網（CNN）和「華盛頓郵報」報導稱，他寫下市場裡有多少黑人和白人購物者，並畫出超市走道位置圖。

甘德倫發文稱，在他第3次前往時，一名「黑人武裝安全警衛」朝他走來，詢問他進出這家店要幹什麼。

凶嫌編造藉口是要收集人口普查數據。甘德倫寫道：「事後看來，還真是好險。」

CNN報導，甘德倫在3月10日的發文中寫道：「我將不得不殺掉超市那個安全警衛。我希望他不會立刻要了我的命，或甚至傷害到我。」

5月14日槍擊事件遇害者當中有一名正擔任安全警衛的退休警官。警方表示，他在被槍殺前曾向凶嫌開了幾槍。

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「華盛頓郵報」檢視超過600頁網路訊息，該報稱，甘德倫去年12月首次寫到有關殺害黑人的文章，並於今年2月鎖定周圍有大量非裔美國人居住的頂級友好市場為目標。

據CNN報導，甘德倫說，他選擇水牛城為攻擊首選地點，是因為其郵遞區號的黑人人口，比他考慮的其他地點要多。據稱他寫道，他原本計劃在3月15日發動攻擊，但推遲了好幾次。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110518