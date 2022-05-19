拜登提名布林克任烏克蘭大使 美參議院表決通過

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國聯邦參議院外交委員會今天全體一致通過讓總統拜登提名的資深外交官布林克擔任下任駐烏克蘭大使，她的人事案也迅速獲得參院全院表決通過。

布林克（Bridget Brink）的任命案在參院輕鬆過關，以填補這個懸缺3年的關鍵職位。

拜登4月25日將布林克的人事案送交參議院審議，兩週後，參議院外委會於5月10日舉行布林克的任命聽證會，凸顯拜登政府的民主黨與共和黨官員都希望趕緊讓新任大使就任，以在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）面臨俄羅斯入侵時，向他提供協助。

參院預計將在本週稍晚批准向基輔提供近400億美元（約新台幣1兆2032億元）的軍事與人道支援。

布林克是密西根州人，會說俄語，目前擔任美國駐斯洛伐克大使。她有25年職業外交官的資歷，曾派駐到烏茲別克與喬治亞，並在國務院與白宮國家安全會議擔任數個資深職位。

共和黨籍前總統川普2019年提名布林克擔任駐斯洛伐克大使時，她的任命案是在口頭表決獲得全體一致認可。

另外，美國表示，今天已恢復美國駐基輔大使館的運作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「在面臨俄羅斯無理入侵時，烏克蘭人保衛他們的國土，因此，美國星條旗才能再度在大使館上飄揚。」

大使館發言人朗根坎普（Daniel Langenkamp）說，起初將有一小群外交官回到大使館，但領事業務還無法立即恢復。

加拿大、英國等國最近也恢復大使館運作。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110519