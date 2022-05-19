2021年全球5910萬人國內流離失所 創新高紀錄

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（中央社日內瓦19日綜合外電報導）監督機構人員今天說，衝突和天然災害在2021年迫使數千萬人在本國境內流離失所，使得國內流離失所人數來到5910萬人的歷史新高。

全球各地約5910萬人在2021年被登錄為國內流離失所者，由於飽受戰火摧殘的烏克蘭境內出現大量流離失所民眾，預計2022年將再次改寫這項新高紀錄。

根據「境內流離失所監測中心」（Internal Displacement Monitoring Centre）及「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）聯合報告，2021年通報新增約3800萬國內流離失所者，有些人在一年中被迫多次逃離。

2021年的數據意味著這是繼2020年之後的10年內新增國內流離失所人口次高紀錄，由於一連串天然災害，2020年創下歷史紀錄。

報告顯示，2021年因衝突造成的國內流離失所人數激增到1440萬人，比2020年增加50%，自2012年以來則增加一倍多。

預計2022年全球國內流離失所人數只會增加，特別是受烏克蘭戰爭影響。

自從俄羅斯在2月24日全面入侵烏克蘭，這個飽受戰爭蹂躪的國家已有超過800萬人在國內流離失所，此外還有超過600萬人逃離烏克蘭成為難民。

境內流離失所監測中心主任比拉克（Alexandra Bilak）告訴媒體：「2022年看起來很黯淡。」

她說，2021年的創紀錄數字標誌著「對世界現況的悲慘控訴，尤其是對建構和平的努力」。

挪威難民理事會秘書長艾基蘭（Jan Egeland）認同此看法，並警告：「從來沒有像現在這麼糟糕。」

他告訴記者：「這個世界正在四分五裂。」

「今日的情況比我們的創紀錄數據所顯示的還要糟糕。」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）1110519