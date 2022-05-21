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支付貨幣喬不攏 俄羅斯中斷供應芬蘭天然氣

2022/5/21 14:32
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（中央社赫爾辛基21日綜合外電報導）俄羅斯要求芬蘭以盧布支付合約款項遭拒後，芬蘭國有天然氣傳輸系統運營商Gasgrid Finland今天表示，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已中斷天然氣供應。

路透社報導，Gasgrid Finland在聲明中表示：「（俄羅斯）經伊馬特拉（Imatra）中轉點輸往芬蘭的天然氣已停止輸送。」

根據法新社，芬蘭與俄羅斯能源公司昨天表示，在芬蘭拒絕以盧布向供應商俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）付款後，俄羅斯將在21日上午切斷對芬蘭的天然氣供應。

芬蘭能源公司Gasum執行長威佳尼（Mika Wiljanen）說：「非常遺憾的是，我們供應合約下的天然氣供應如今將停止。然而公司一直在為這種情況做謹慎的準備，天然氣傳輸網絡不會中斷。」

威佳尼表示，供應合約自當地時間21日上午7時中止。

俄羅斯天然氣工業公司的出口部門Gazprom Export表示，尚未收到4月供應的天然氣款項，因此將從21日起停止供應。

今年4月，Gazprom Export要求供應合約的未來付款必須以盧布而不是歐元支付，但Gasum拒絕，並於17日宣布將此事提交仲裁。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，大眾與政界要求加入北大西洋公約組織（NATO）的呼聲大增，芬蘭與鄰國瑞典遂於本週打破軍事不結盟的歷史，申請加入北約。

莫斯科先前已警告芬蘭，申請加入北約會是「一項帶來深遠影響的嚴重錯誤」。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110521

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