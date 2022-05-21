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首頁 / 國際

退出中國主導16+1合作機制？捷克：考慮所有選項

2022/5/21 15:05（5/21 15:37 更新）
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路透社報導，捷克朝野對中國16+1機制的熱度冷卻。圖為捷克國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
路透社報導，捷克朝野對中國16+1機制的熱度冷卻。圖為捷克國旗。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社布拉格20日綜合外電報導）捷克外交部今天表示，關於繼續參與中國主導與中東歐國家合作的16+1機制一事，捷克共和國正在考慮「所有選項」。

路透社報導，過去幾任捷克政府與總統齊曼（Milos Zeman）一直熱衷於深化與中國的關係，但自從一連串中國投資計畫失敗、捷克對使用中國5G電信科技提出警告，以及布拉格政府去年改朝換代後，朝野對16+1機制的熱度冷卻。

捷克國會下議院外交委員會昨天呼籲內閣退出16+1。根據外交部發言人提供路透社的消息，外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）向捷克新聞社西蒂卡（CTK）表示：「經過10年，16+1的主要倡議、經濟外交、大規模投資和互利互惠貿易的承諾都沒有實現。」

捷克新上任的中間偏右內閣已承諾，將與台灣等民主政體建立關係，並將檢視對中國的政策。

利帕夫斯基說：「過去種種承諾沒有履行，促使我們考慮我國未來在這個機制角色上的所有選項。」

「政府在宣言中已宣布，打算修正我們與中國的關係，而我們對16+1的態度和未來發展也是這個過程的一部分。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110521

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