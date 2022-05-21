越南重開國門 寧平拚經濟喊話250萬人次到訪

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越南寧平省旅遊周21日在陸龍灣揭幕，並首度讓民眾搭乘小船暢遊梧桐河（Ngo Dong），沉浸在稻香與樂聲中欣賞於河岸舉行的開幕活動與藝文表演。中央社記者陳家倫寧平攝 111年5月21日

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（中央社記者陳家倫寧平21日專電）越南重新開放國際旅遊兩個月，坐擁陸龍灣等景點的寧平省今天正式啟動旅遊周，推廣國際觀光同時把握國內暑期旅遊潮，喊話年內要迎接國內、外共計250萬旅客人次。

寧平省（Ninh Binh）位於越南北部，距離首都河內市車程不到兩小時，省內觀光景點包括陸龍灣、華閭古都，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前，吸引包括台灣在內的國際旅客到訪。

越南今年3月15日起重新開放國際旅遊，目前國際旅客入境毋須出示陰性篩檢證明、不用醫療申報，入境後也免隔離。至於國內的防疫管制也只剩下戴口罩與經常消毒雙手這兩項要求，盼讓旅客自在旅行以復甦越南經濟。

一年一度的寧平省旅遊周去年因為疫情停辦，今年恢復舉辦特別選在陸龍灣揭幕，並首度讓民眾搭乘小船暢遊梧桐河（Ngo Dong），沉浸在稻香與樂聲中欣賞於河岸舉行的開幕活動與藝文表演。

寧平省旅遊局局長裴文孟（Bui Van Manh）向中央社表示，自越南重新開放國際旅遊以來，寧平省迄今共有約8000國際旅客人次到訪，主要是在越南工作和生活的國際旅客。

裴文孟指出，未來寧平省將推出新的觀光活動，例如健行、划船、夜市等行程，盼吸引國際旅客前來體驗，讓旅客了解寧平省的歷史文化和自然景觀。目標是今年旅客人次能上看250萬，其中包括10萬的國際旅客。

旅客到訪陸龍灣通常會搭乘小船遊梧桐河，欣賞媲美下龍灣的石灰岩地形以及河岸兩旁結實飽滿的金黃稻穗。寧平省另一知名景點為華閭古都，越南在10至11世紀曾定都於此，旅客可在古街中喝咖啡、買藝品。

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陸龍灣船家表示，今年越南氣候偏涼，原本應該成熟的水稻仍翠綠，推測還要再2周才會轉為金黃色。雖然越南的旅遊政策已相當開放，但到訪旅客不多，疫情前每天都有上百艘小船遊河，現在只剩下幾十艘。

在寧平省旅遊周期間，當地政府還規劃一系列周邊活動，包括步行街和美食區、水稻攝影作品展、水上木偶戲、民謠演奏以及寧平省的手工藝品展示特區等，並邀請旅客以當地水稻田為主題參與攝影比賽。（編輯：黃自強）1110521

華閭古都是越南寧平省轄內景點之一，越南10至11世紀曾定都於此。寧平省搭著越南振興旅遊的腳步啟動旅遊周，並將舉辦水上木偶戲、民謠演奏等活動。中央社記者陳家倫寧平攝 111年5月21日