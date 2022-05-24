拜登稱願軍事保台後 布林肯26日演說談對中政策

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日將站上演講台，闡述拜登政府的中國政策，他希望幸運之神再度降臨。

3位非政府消息人士向美國政治新聞媒體Politico證實，布林肯本週將發表演說，國務院發言人婉拒評論。布林肯原本打算5日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略，但因演說前1天確診Covid-19（2019冠狀病毒疾病）而延後。

多名消息人士表示，布林肯將強調拜登政府對中政策承襲川普時代作法。這次演說將概述戰略，不會提及細節，完整內容也不會公開。

美國總統拜登在東京表示，如果中國對台動武，美國將軍事介入。這是去年10月以來，拜登就關於美國保衛台灣的意願第2次表示，他的政府不會再奉行戰略模糊政策。

中國外交部發言人汪文斌回應拜登說法時表示，中方對美方的言論表示強烈不滿和堅決反對，中方必定採取堅定行動，維護自身主權和安全利益。

布林肯26日的演說將向政府部會、外國政府與中國共產黨闡明，拜登政府聚焦中國的政策與管控行動符合一致性的藍圖，具有明確具體對外政策目標。

拜登政府的挑戰在於確保這個戰略能獲得接受，並將取決於建立與強化在亞洲與其他地區的聯盟與夥伴關係。

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華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund of the United States）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「我不認為你會聽到布林肯的演說提到過去沒聽過的東西，我也不認為那個目標會說出來，會有新意，因為我們已觀察了這個政府過去15個月所做的事。」

「我認為重點會放在我們要怎麼和夥伴們一起做這件事…以及如何將經濟治國之道與技術能力和我們的外交以及軍事／防衛工具相結合，來推進一系列有關對於中國的目標。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110524