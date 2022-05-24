歐盟拚禁運俄國石油 德國官員稱幾天內有結果

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（中央社法蘭克福24日綜合外電報導）德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）指出，歐洲聯盟（EU）可能「幾天內」會就禁運俄羅斯石油達成共識。這項計畫因為匈牙利等國拒絕支持禁運而遲遲未過。

法新社報導，哈柏克昨晚向德國第二電視台（ZDF）表示：「只剩少數國家有意見，特別是匈牙利。我認為我們接下來幾天內會取得突破。」

哈柏克還說，目前還在「持續」討論中，藉禁運石油來因應俄國入侵烏克蘭「觸手可及」。

歐盟當局起初提議多數成員國在未來6個月停止進口俄國原油，並於年底前停止進口精煉油品。但匈牙利迄今拒絕支持歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）提出的計畫。

匈牙利宣稱無法支持「這種形式」的計畫，因為這麼做會「徹底摧毀」匈牙利的能源供應安全。歐盟雖提供匈牙利、捷克、斯洛伐克較長的寬限期來逐步停止從俄國進口石油，但仍未能說服匈牙利改變主意。

匈牙利除了要求豁免禁運至少4年，並希望獲得8億歐元（約新台幣254億元）的歐盟資金來替一座煉油廠更新設備，以及提升一條連往克羅埃西亞管線的輸送量。

匈牙利在歐盟決策時經常與各國唱反調，其民粹主義總理奧班（Viktor Orban）是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在歐盟少見的盟友。

烏克蘭爆發戰爭，促使歐盟各國嘗試快速降低對於俄國天然氣等能源的依賴。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1110524