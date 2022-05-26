高談「如何謀害親夫」 美小說家殺夫定罪

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（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）美國一名曾在部落格大談「如何謀害親夫」（How To Murder Your Husband）的言情小說作家，今天被判殺害配偶罪名成立。

俄勒岡州波特蘭（Portland）陪審團今天花了8小時，對南西．布羅菲（Nancy Crampton Brophy）槍殺夫婿丹尼爾．布羅菲（Daniel Brophy）做出有罪判決。

檢方表示，曾出版「嫁錯郎」（"The Wrong Husband, 暫譯）、「不對的愛人」（The Wrong Lover, 暫譯）等「錯誤從未如此美妙」（Wrong Never Felt So Right, 暫譯）系列小說的南西．布羅菲，2018年6月在丹尼爾任職的俄勒岡廚藝學院（Oregon Culinary Institute）對他開了兩槍，在那之前，她長期為經濟所苦。

監視器畫面拍到南西現身事發地點，但南西堅稱，她只是為了構思故事內容，開車到那附近找靈感。

現年71歲的南西也宣稱，警方認為是凶器的一把失蹤槍枝，是她為撰寫小說做研究而購入，也否認她能在夫婿死後領取巨額保險金是殺人動機。

根據「俄勒岡人報」（The Oregonian），南西委任律師表示會對這個二級謀殺判決提出上訴。

南西委任律師懷特米勒（Kristen Winemiller）在案件審理期間告訴陪審團：「南西．布羅菲深愛丈夫，她每次談到她老公，你都可以從她眼中看出這點，她的眼睛會亮起來，真的是閃閃發光。」

南西2018年9月被捕，之後遭拘留至今。

檢察官歐佛斯垂特（Shawn Overstreet）拿出大量證據，顯示南西如何計劃槍殺夫婿。

歐佛斯垂特在案件審理期間表示：「不只是錢的問題，而是因為丹尼爾不能給南西她想要的生活。」

南西上週出庭時駁斥經濟拮据，還堅稱財務問題早已解決，「丹恩（Dan）在的時候，我的財務狀況比較好，比他不在的時候好」。

「我倒要問問你，我有什麼動機？你這樣編輯會笑著說：『我覺得你應該多花點心思寫這篇報導，你漏洞百出。』」

南西可能面臨無期徒刑，刑期將在稍晚宣布。

南西在部落格的貼文「如何謀害親夫」（How To Murder Your Husband）現在仍可登入閱讀，內容討論到擺脫配偶的方法和動機，像是可以因此拿到錢、使用槍枝等等。

她寫道：「我的確知道，人被逼到一個程度，都會有殺人的念頭。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110526