紐西蘭總理：31日將會晤拜登 談印太競爭和貿易

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）表示，她將於31日與美國總統拜登在白宮見面，預計將討論印太地區日益激烈的競爭及貿易議題，同時談論美國在這個區域的經濟角色。

路透社報導，紐西蘭和美國是親密盟邦，但在阿爾登本月稍早確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，鑒於白宮嚴格防疫措施，阿爾登與拜登的會面一直無法確定。

阿爾登目前在美國訪問，今天在哈佛大學畢業典禮中演講後對媒體表示，她31日也將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）見面。

她預期議程將包括俄烏戰爭，以及印太地區日益激烈的競爭，此議題顯然和美國與盟邦在印太地區與中國對抗態勢升高有關。

阿爾登表示：「美國與紐西蘭在很多領域有非常相似的看法，在很多地方，我們希望見到美國繼續存在或更多表現。」

她說：「我設想我們將會討論我們的區域情況，以及區域競爭日益激烈的事實，對我們區域經濟而言，美國角色很重要。」

紐西蘭經過兩年多的防疫限制措施後，準備全面重啟邊界。阿爾登此行訪美，尋求擴大出口，並吸引更多觀光客到紐國。

阿爾登昨天會見美國國會議員，並說美國若要與印太地區進行經濟交往，就應該重返2017年退出的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

阿爾登訪問華府，適逢中國外長王毅展開對太平洋島國的訪問行程。太平洋島國是北京與華府和紐西蘭等盟邦之間，為爭奪影響力而日益緊張的戰線之一。

阿爾登來訪前，美國已對印太地區展開為期一個月的密集外交行動，包括拜登上任後首度出訪亞洲；拜登本週結束亞洲行程。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110527