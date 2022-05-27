土耳其逮捕IS領導人 未證實是首腦

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（中央社伊斯坦堡27日綜合外電報導）土耳其高層官員今天表示，土國已逮捕激進聖戰團體伊斯蘭國（IS）的一名領導人，但拒絕證實這就是伊斯蘭國首腦阿布‧哈山‧哈希米‧庫雷希。

不願具名的這位官員告訴法新社，這名嫌犯是否為IS首腦阿布‧哈山‧哈希米‧庫雷希（Abu Hassan al-Hashimi al-Qurashi），土耳其方面「並無明確訊息」。

但是這名消息人士指出，上週有一名IS「領導幹部」被捕。

美軍2月突襲IS前任首腦哈希米（Abu Ibrahim al-hashemi al-Quraishi）位在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）的住家時，他引爆炸彈，炸死自己和家人。阿布‧哈山‧哈希米‧庫雷希於3月接任IS領導人。

媒體報導阿布‧哈山‧哈希米‧庫雷希已遭逮捕，但是截至目前，土耳其當局尚未證實。

在準軍事部隊和美國為首聯軍支持下，伊拉克經過3年激戰後，於2017年宣布，已戰勝IS。

但是在伊拉克北部和西部廣大沙漠地區，IS的小組仍然以打跑戰術進行攻擊，尤其在管控鬆懈的敘利亞邊界附近地區。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110527