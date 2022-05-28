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譴責戰爭 烏克蘭東正教會莫斯科分會與俄國切割

2022/5/28 16:13
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（中央社基輔27日綜合外電報導）烏克蘭東正教會莫斯科分會今天表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科分會將斷絕與俄國的關係，宣布「完全獨立」。這是對俄羅斯宗教權威所採取的歷史性舉措。

該教會舉辦一場聚焦俄羅斯「侵略」的會議，並宣布「烏克蘭東正教會的完全獨立及自主性」後，透過聲明表示：「我們不認同俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）在戰爭方面的立場。」

俄羅斯東正教牧首基里爾明確表達支持俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進攻烏克蘭，烏克蘭東正教會莫斯科分會先前曾正式宣誓效忠基里爾。

聲明指出：「委員會譴責戰爭，這是違反上帝的『不可殺人』戒律，並對所有因戰爭而受苦的人表示哀悼。」聲明還說，自烏克蘭宣布戒嚴以來，他們與莫斯科領導層的關係已變得「複雜或不存在」。

委員會也呼籲烏克蘭和俄羅斯雙方「持續進行談判程序」，並找出方法來「停止殺戮」。

教會發言人大主教克里孟（Kliment）向法新社表示，委員會已強調其「完全拒絕牧首基里爾對戰爭的立場」。

克里孟說：「基里爾不但沒有譴責俄羅斯的軍事侵略行動，也沒有為受難的烏克蘭人民說話。」

俄羅斯東正教會發言人萊哥達（Vladimir Legoida）在通訊軟體Telegram上說，教會表示「尚未收到來自烏克蘭東正教會的官方聲明」，無法置評。

萊哥達表示，烏克蘭東正教會「處境艱難，面臨來自多方的壓力：來自當局、陰謀家、民族主義思想的人們…以及媒體的壓力」，並指控「外部勢力試圖破壞俄羅斯東正教會團結」。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110528

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