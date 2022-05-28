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捐輪椅醫療輔具 華盛頓州：台灣愛心無國界

2022/5/28 21:13（5/28 21:51 更新）
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曹仲植基金會及普賢教育基金會26日對華盛頓州身障者橋樑基金會捐贈輪椅醫療輔具，駐西雅圖辦事處處長甄國清（右）代表接受感謝盃。（駐西圖辦事處提供）中央社 111年5月28日
曹仲植基金會及普賢教育基金會26日對華盛頓州身障者橋樑基金會捐贈輪椅醫療輔具，駐西雅圖辦事處處長甄國清（右）代表接受感謝盃。（駐西圖辦事處提供）中央社 111年5月28日
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（中央社台北28日電）台灣兩個民間社團首次對美國社區的弱勢團體捐贈包含輪椅等200多個醫療輔具，多位華盛頓州參、眾議員感謝台灣人愛心無國界。

財團法人曹仲植基金會及普賢教育基金會的輪椅輔具捐贈儀式，26日在駐西雅圖辦事處處長甄國清見證下，由華盛頓州身障者橋樑基金會 （Bridge Disability Ministries, BDM）理事主席科平（Daniel Coppin）接受82台輪椅、100支盲人杖、32具便器椅及60支小兒麻痺拐。

科平表示，BDM基金會成立30年，每年服務大西雅圖地區約3000位低收入身障者。他說，尤其兩年前在西雅圖南部設立的據點對輪椅的需求高，兩個台灣基金會這次一整個貨櫃物資的捐贈猶如及時雨，他表達感謝。

甄國清致詞表示，曹仲植及普賢兩基金會於過去32年捐贈非州、中亞及拉美國家超過70萬台輪椅，這是第一次捐贈美國社區，頗具指標意義。

受疫情衝擊、國際貨運業備受挑戰，也使得捐贈過程長達半年，幕後協調溝通近一年。

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多位華州參、眾議員感謝「台灣人的愛心熱情不斷」，從兩年前疫情初期華州收到台灣逾10萬片醫療口罩，到這次的輪椅及輔具，展現台灣人愛心無國界的精神與毅力，也彰顯台美互為堅實夥伴。

捐贈儀式現場有華州州參議員哈塞賈瓦（Bob Hasegawa） 、華州州眾議員泰明靈（My-Linh Thai ）、史賴特（Vandana Slatter）、哈克尼（David Hackney）、貝爾維尤 （Bellevue）及副市長尼溫豪斯（Jared Nieuwenhuis）等50位來自州議會、聯邦眾議員辦公室、當地公衛部門官員及社區領袖共襄盛舉。（編輯：周永捷）1110528

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