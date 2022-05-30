亞速鋼鐵廠被俘烏軍 迄今杳無音訊

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（中央社基輔30日綜合外電報導）兩週前，數百名烏克蘭戰士結束亞速鋼鐵廠（Azovstal）防守任務，成了俄羅斯的俘虜。如今，他們的一些親人表示，幾乎沒有聽到有關他們下落的任何訊息。

俄軍圍攻馬立波（Mariupol）時受重傷的陸戰隊戰士安東（Anton），其妻子安娜．伊芙列娃（Anna Ivleva）說：「我最近沒有跟丈夫聯繫，也沒有任何他的消息。」

她上次和他說話，是一個多月前的事。她說：「我們最後一次交談是在4月13日。而後他的戰友會發訊息給我，說他還活著。」

伊芙列娃告訴美國有線電視新聞網（CNN），雖然烏克蘭政府官員一直有跟她聯繫，但亞速鋼鐵廠戰士被關在哪裡以及狀況如何，她「沒有任何消息」。

然而，她希望丈夫還活著，就算被囚禁也值得。她說：「我們所有陸戰隊的家人、妻子和母親，都緊密相連，我們時時刻刻保持聯繫。」「我們一直在交換任何可得到的消息，我們就像一家人。」

烏克蘭港口城市馬立波遭俄羅斯長時間圍攻，於本月稍早該市最後一個烏軍防禦據點亞速鋼鐵廠投降後，完全陷落。

目前還不清楚有多少烏克蘭官兵被俄羅斯關押，但俄軍聲稱當地投降的烏軍有2000多人。

俄羅斯國家宣傳機器將亞速鋼鐵廠的守軍妖魔化為「納粹分子」，外界嚴重關切他們被俘後會受到什麼樣的對待。

另一位名叫亞娜（Yana）的女子，其男友是防守亞速鋼鐵廠的陸戰隊戰士。她以安全為由，在未透露姓名的狀況下接受CNN採訪。

她說：「我沒有他的消息，也沒有聽說任何有關他的事。我們上次聯絡是在5月11日。」她稱，烏克蘭政府並未提供有關她男朋友可能在哪裡的任何訊息。

她說：「紅十字國際委員會（ICRC）聯繫了我男朋友的母親，我不記得確切是什麼時候，他們只告訴她，他還活著，就這樣。」

自5月17日以來，ICRC一直參與登記離開亞速鋼鐵廠的戰鬥人員，部分原因是為協助戰俘與家人保持聯繫。自2014年烏克蘭頓巴斯地區（Donbas）戰爭開始以來，ICRC一直在烏克蘭境內工作。

另一位亞速鋼鐵廠守軍的妻子泰提雅娜（Tetiana）表示，她丈夫投降後用一個不明的號碼打電話給她，他說他的一些同袍被關押在分離派控制的頓內茨克（Donetsk）地區一個城鎮。出於相同的安全考量，CNN同意不報導她的姓氏。

她說：「他的聲音平靜而自信，他說他們被關押的條件還可以。他說日後他們有可能獲准收取一些包裹。」

泰提雅娜說，她和丈夫談了約10分鐘，丈夫說會再嘗試打電話。但從那時起，她同樣沒有收到任何訊息。她說：「就是這樣，不再有電話或消息。」（譯者：楊明暐/核稿：嚴思祺）1110530