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烏克蘭戰爭衝擊 歐元區5月通膨創新高

2022/5/31 20:18（5/31 20:37 更新）
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歐元區5月通膨率再創歷史新高。（圖取自Pixabay圖庫）
歐元區5月通膨率再創歷史新高。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社布魯塞爾31日綜合外電報導）歐盟統計局（Eurostat）公布的數據顯示，歐元區5月通膨率再創歷史新高，主因烏克蘭戰爭推高能源和食品價格，恐造成經濟疲軟。

歐盟統計局表示，歐元區19國的消費者物價較去年同期攀升8.1%，高於4月的7.4%。

能源價格攀漲39.2%，突顯出戰爭和隨之而來的全球能源緊縮，導致歐元區3.43億人的生活成本變得更加昂貴。

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歐元區通膨率目前處於1997年開始發布該數據以來的最高水準。這項最新數據促使歐洲央行決策者將利率從超低水準上調，以抑制價格上漲壓力。

歐盟統計局表示，由於俄羅斯和烏克蘭是全球主要糧食供應國，食品價格也上漲7.5%，這是戰爭推高全球價格的另一個跡象。此外，服裝、電器、汽車、電腦和書籍等商品價格上漲4.2%，服務價格也上漲3.5%。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110531

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