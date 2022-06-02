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日本東京新增2335例 連20天低於上週同日

2022/6/2 17:57
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（中央社東京2日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，東京今天新增2335例確診病例，較上週四減少1000多例，連續20天低於上週同日；其他如大阪等地疫情也同步趨緩。

日本放送協會（NHK）報導，東京都最近一週平均單日新增2261.3例確診病例，是前一週平均的68.9%。專家表示，雖然東京都疫情沒有擴大傾向，但仍有必要持續警戒。

跟東京都同屬首都圈的埼玉縣今天新增787例確診病例，較上週四減少380多例，連續19天低於上週同日，至今累計病例數55萬2027例，包括1613例死亡病例。

大阪府今天新增1531例確診病例，較上週四減少約990例，至今累計病例數97萬7328例，包括5057例死亡病例。

東北地方的宮城縣今天新增248例確診病例，較上週四減少140例，連續10天低於上週同日，至今累計病例數8萬7469例。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增1215例確診病例，較上週四減少735例，連續19天低於上週同日。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1373例確診病例，較上週四減少230例，連續13天低於上週同日，至今累計病例數21萬8094例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增127.43人染疫，沖繩縣以621.50人連續69天高居日本各地之冠；鹿兒島縣以197.03人次之、宮崎縣以195.72人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110602

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