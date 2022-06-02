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俄羅斯盧布貶回62兌1美元水準 俄國股市走跌

2022/6/2 18:58
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯貨幣盧布兌美元匯價今天回貶至62盧布，在相對小幅區間持穩。上週由於莫斯科交易所盧布供需不均，導致盧布匯價失控劇烈波動。

路透社報導，格林威治時間今天7時46分，盧布兌美元匯價貶值0.8%至61.76盧布，兌歐元匯價則貶值1%至65.00盧布。

盧布成為今年以來全球表現最佳貨幣，但這是俄羅斯當局資本管制措施造成的人為結果。莫斯科2月24日對烏克蘭展開所謂「特殊軍事行動」後，祭出這類措施。

此外，歐洲聯盟（EU）買家向俄羅斯採購天然氣的新付款條件，要求將外幣兌換為盧布；以及俄羅斯進口貨物減少等因素，也都提供盧布匯價支撐。這有助莫斯科克服國內經濟障礙及主權債務可能將違約的風險。

鑒於俄羅斯通貨膨脹率從20多年來高點回落，同時國家經濟朝萎縮發展，俄國中央銀行上週將主要利率大砍至11%，並預期今年內還有進一步降息空間。

俄羅斯股票市場今天走跌，以美元計價的RTS指數下挫1.7%至1200.9點，以盧布計價的MOEX指數則下滑0.9%至2353.3點。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110602

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