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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭

俄軍侵烏將邁100天 澤倫斯基稱兩成領土落俄手中

2022/6/2 22:03
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（中央社烏克蘭索萊達2日綜合外電報導）隨著莫斯科入侵烏克蘭即將邁入第100天，俄羅斯軍隊今天猛攻烏克蘭在東部頓巴斯（Donbas）地區堅守的最後一座戰略城市。美國警告，俄烏戰事恐將持續數月。

自從被烏軍擊退，無法包圍基輔後，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的軍隊將重心放在奪取烏東地區。

捍衛烏東地區讓烏克蘭付出高昂代價，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）據報坦承，每天陣亡的烏克蘭士兵高達百名。

盧甘斯克州（Lugansk）工業大城北頓內茨克（Severodonetsk）成為莫斯科鎖定的重要目標，盧甘斯克州州長表示，北頓內茨克8成已落入俄軍掌控中。盧甘斯州屬於頓巴斯的一部分。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示：「目前最艱困的戰事是在盧甘斯克州，當地敵軍試圖取代我軍。」

盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）在Telegram發文表示，北頓內茨克「街頭戰持續」，並誓言烏軍將奮戰到底。

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄軍已拿下烏克蘭約2成領土，其中包括莫斯科入侵占領的土地、遭兼併的克里米亞半島，以及由親俄分離分子占領的區域。

澤倫斯基告訴盧森堡的國會議員：「目前，我們的領土中約20%，落入占領者的手中。」

俄軍正逐漸鞏固對烏東頓巴斯地區的控制，並持續向烏克蘭在該地區實際上行政中心克拉莫托斯克（Kramatorsk）推進。

澤倫斯基說，2014年，克里姆林宮支持的分離主義份子以及俄羅斯軍方控制烏克蘭約4萬3000平方公里的國土，面積和荷蘭差不多大。

但這個數字，在俄國入侵3個多月後已經增加到12萬5000平方公里，比荷蘭、比利時和盧森堡三國國土面積加起來還大得多。

澤倫斯基也告訴盧森堡國會議員，一個近乎30萬平方公里，相當於上述面積兩倍多的地區，則佈滿了地雷和未爆彈藥。

澤倫斯基還說，目前有1200萬烏克蘭人流離失所，500多萬烏克蘭人已逃往海外。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110602

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