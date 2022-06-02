俄羅斯未付190萬美元利息 恐觸發鉅額信用違約交換賠付

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）信用衍生品裁定委員會今天裁定，俄羅斯未支付一筆美元債券應計利息190萬美元，將觸發數十億美元的信用違約交換（CDS）賠付額。俄羅斯瀕臨逾一世紀來首次重大外債違約。

莫斯科2月24日入侵烏克蘭後，西方國家及其盟友對俄羅斯祭出的制裁，以及莫斯科的反制措施，幾乎將俄羅斯排除於全球金融體系之外。

上月一項允許俄羅斯支付的重要美國許可失效，讓莫斯科違約重回外界焦點。

負責歐洲地區的一個信用衍生品裁定委員會（Credit Derivatives Determinations Committee，CDDC）今天就俄羅斯是否發生未支付的信用事件，進行投票表決。

其中只有花旗銀行（Citibank）投下「不是」，其他12家銀行投下「是」。CDDC的成員，除了花旗銀行，還包括高盛（Goldman Sachs）、美國銀行（Bank of America）、德意志銀行（Deutsche Bank）、艾略特管理公司（Elliott Management Corp），以及PIMCO等。

俄羅斯國際2022年債券4月4日到期，但債券到期的本金和利息直到5月2日才支付。這段期間，俄羅斯應該繼續支付利息，一債券持有人計算這筆應計利息為190萬美元。

CDDC被要求裁定俄羅斯沒支付那段期間的利息是否構成未支付，一旦構成未支付將觸發 信用違約交換 信用違約交換是什麼？ 信用違約交換（Credit Default Swap，簡稱CDS）屬於信用衍生性商品，主要用來規避信用風險。

所謂信用風險或違約風險（ Credit Risk）是表達借款人（即債務人）宣告破產後無法償付其借款及無法回收貸款金額。

信用違約交換是以契約方式連結交易雙方，買方支付風險貼水，並將參考資產的信用風險轉移給賣方，如果連結標的信用品質惡化，賣方就要依契約提供補償。

對於主要資產為債權之銀行等金融機構，可利用信用衍生性商品主動進行信用避險交易，管理債權面對的信用風險。例如透過信用衍生性商品分散企業信用風險，以彌補債權資產損失。 資料來源：金管會 看更多 關閉 （CDS）的賠付。

CDDC將於倫敦時間6月6日下午2點再度開會，繼續這個程序，可能會前進到設定拍賣，以決定信用違約交換合約的賠付額。

根據摩根大通（JPMorgan）計算，目前和俄羅斯相關淨名目信用違約交換餘額為25.4億美元。

Algebris旗下全球信用機會基金（Global Credit Opportunities Fund）投資組合經理佛亞（Gabriele Foa）表示，一旦裁定委員會表決同意是信用事件，即構成信用違約交換合約的目的違約。這點現在已經發生。」

「當然，這是相當小筆的金額，所以違約的定義是非常技術性的。假如，外國投資人5月25起無法拿到錢，這個違約很快將更具實質性。」

目前更廣泛違約的焦點是1998年發行的債券，預定6月24日支付票息。

俄羅斯目前國際債券餘額為400億美元，年底前須償付近20億美元。

莫斯科有財力避免債務違約，俄國入侵烏克蘭前，擁有價值近6500億美元的黃金及外匯儲備，每週光靠出售石油和天然氣就有數十億美元入袋。

俄國財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）上月表示，倘若美國從中作梗，莫斯科將以盧布支付外債款項，也不會說自己違約，因為俄羅斯有財力可以支付。不過，不是所有債券可以盧布支付。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110602