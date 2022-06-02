俄國防部稱過去一個月已殲滅數百援烏外國傭兵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，在過去一個月內已設法阻止外國「僱傭兵」抵達烏克蘭援助烏軍，其中「數以百計」已經被俄軍殲滅。

法新社報導，俄羅斯國防部聲明指出，「有數以百計外國僱傭兵，抵達烏克蘭受訓不久就遭到俄軍長程精準武器殲滅」。

聲明提到：「大部分僱傭兵因為訓練水準低落且缺乏實戰經驗，已在戰區遭到殲滅。」

俄羅斯軍方表示，已經設法阻止外國僱傭兵抵達烏克蘭加入烏軍，還說從5月初以來，新加入的僱傭兵「幾乎乾涸」，估計目前在烏克蘭境內的僱傭兵總數「從6600人近乎砍半至大約3500人」。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2月24日出兵烏克蘭，宣稱要「非軍事化」、「去納粹化」這個親西方國家。

歐洲官員4月表示，包括克里姆林宮支持的俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group），以及來自敘利亞和利比亞的戰士，有多達2萬名僱傭兵在烏克蘭與俄軍並肩作戰。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110602