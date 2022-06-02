俄羅斯債息跳票？金管會：一家壽險未如期收到

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（中央社記者謝方娪台北2日電）國際對俄羅斯制裁持續，金管會表示，截至6月1日為止，有一家壽險公司沒有收到俄羅斯政府應在5月底支付的美元計價公債利息，業者已向保管銀行洽詢，但目前具體情形尚未明朗。

金管會保險局副局長張玉煇今天表示，根據壽險公會調查，截至6月1日為止，有1家壽險公司並未收到俄羅斯政府應在5月底支付的美元計價公債利息。

張玉煇指出，業者已向保管銀行了解支付情形，但目前具體情形尚未明朗，後續業者將持續和保管銀行確認相關作業程序。

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，3大國際信評機構出手調降俄羅斯主權信用評等，淪為「垃圾」級，金管會先前給壽險業半年調整期，壽險業須限期處理手中持有的俄債部位，並依規定提列預期信用減損。

張玉煇說，保險業若有資金運用項目超逾保險法及相關法令所定限額，且非公司增加投資因素所致，公司稽核部門應追蹤控管，若公司在6個月內無法就逾限部位進行調整改正，稽核部門應立即呈報主管機關並提出書面說明及具體改善計畫。

他指出，若因目前流動性因素，業者無法在6個月內改正，稽核必須持續追蹤，每半年向金管會進行報告。（編輯：趙蔚蘭）1110602