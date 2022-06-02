太平洋兩棲領導人研討會將登場 首度在日本舉行

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（中央社記者楊明珠東京2日專電）日本陸上自衛隊今天表示，以印度太平洋地區的穩定為題的國際會議「太平洋兩棲領導人研討會」（PALS）本月13至16日在東京舉行。這是這項研討會首度在日本舉行。

日本時事社報導，美國陸戰隊於2015年首度舉行太平洋兩棲領導人研討會，這次將採美日合辦的方式，首度在日本舉行，預計將有來自約20國的陸戰隊司令官等參加。

舉辦期間，將展示日本自衛隊和美國陸戰隊的裝備品，象徵美日為了實現自由開放的印度太平洋，將團結因應。

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太平洋兩棲領導人研討會將探討為了印太地區和平穩定，部隊所做的貢獻、各國之間合作的加強等。在日本千葉縣的陸上自衛隊木更津駐囤地，美國陸戰隊的高機動火箭炮及日本陸上自衛隊的地對艦飛彈將同時登場，也將公開美國運輸機對陸上自衛隊運輸機魚鷹機（Osprey）進行空中加油的情況。

日本陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）吉田圭秀今天在例行記者會上表示，因為日本陸上自衛隊與美國陸戰隊互信關係加深，所以日本受邀一同合辦這項國際會議。（編輯：黃自強）1110602