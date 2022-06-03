英情報：俄軍最快2週內掌控烏東盧甘斯克

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（中央社基輔3日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）報導，根據英國國防部最新評估，俄羅斯軍隊最快將在2週之內完全掌控烏克蘭東部的盧甘斯克州地區。

根據評估報告，英國國防部指出，俄軍無法奪下基輔之後，就把目標轉向烏東頓巴斯地區（Donbas）。

區域內的盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）自2014年起由俄國支持的分離主義分子掌控，各自冠上人民共和國的稱號，面積約占頓巴斯地區的1/3。

烏克蘭武裝部隊參謀總部今天表示，過去24小時內，盧甘斯克州和頓內茨克州有至少5波俄軍攻勢遭到擊退。

軍方指出，俄軍試圖在這兩個地區的「獨立部隊以及破壞和偵察小組的幫助下」，發動攻擊和突擊行動，但並未成功，俄軍已經撤退至先前的位置。

不過，基輔的烏克蘭政府聲稱，這兩塊地區事實上已經暫時遭俄國佔領。儘管自封的人民共和國稱號未獲得俄國和盟友敘利亞以外的任何政府承認，烏克蘭政府也堅拒直接與其領導人對談。

英方評估認為，俄國在頓巴斯地區取得戰術上的成功，俄羅斯軍隊已經產生並保持住這股氣勢，目前似乎對烏克蘭的反擊力量擁有主動權。

報告並稱，俄國控制盧甘斯克州超過9成區域，很可能在接下來2週內完全占領此區。但報告也稱俄軍在其他地區遲無進展，已經進入防衛模式。

報告稱，俄羅斯原訂計畫的戰略目標都沒有達成。若要取得任何形式的成功，俄羅斯需要持續投入大量人力和設備，而且可能還需要相當長一段時間。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110603