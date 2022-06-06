替聯合國會議暖場 近200國齊聚德國氣候談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎6日綜合外電報導）來自近200國的談判人員今天齊聚德國波昂（Bonn）舉行氣候談判，重新點燃對抗全球暖化的動能，集中於因為俄國入侵烏克蘭，而一度被轉移焦點的碳排量上升威脅。

從6日至16日舉行的會議，將替今年稍晚在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）暖場。

這也將是一個考驗各國決心的機會，各國目前面臨的危機包括不斷升高的氣候衝擊、地緣政治緊張局勢、烏克蘭衝突，以及毀滅性的全球糧食危機。

即將卸任的聯合國氣候主管官員艾斯皮諾薩（Patricia Espinosa）呼籲國際團結，她告訴各國代表，「不要拿我們身處挑戰的時代（作為藉口）」。

她在會議開幕式表示：「我們必須了解，氣候變遷的速度正在成倍速成長，我們不能繼續龜速前進。」

「我們必須加速談判，全世界都在等。」

各國政府已經承認氣候變遷是對人類和地球的重大威脅，主張立即採取行動減少化石燃料排放，並為全球加速暖化帶來的影響做好準備。

「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）在今年的里程碑氣候報告中總結，任何行動上的延誤，「將錯過一個短暫且迅速關上的機會之窗，以確保所有人享有宜居和可續性未來」。

但隨著事態發展，這個世界已經不太可能實現巴黎氣候協定的承諾，也就是把全球升溫幅度，控制在工業化前平均水準的攝氏2度內。

波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Change Impact Research）主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）告訴法新社：「一方面科學證據顯示全球危機正在形成，另一方面卻缺乏行動，兩者之間存在鴻溝，這相當令人憂心。」

目前為止，全世界平均溫度已經上升將近攝氏1.2度，足以引發致命熱浪、洪水，以及因為海平面上升惡化的暴潮。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110606