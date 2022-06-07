柬埔寨雲壤海軍基地擴建8日動工 中國大使出席

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柬埔寨官方消息指出，由中國援建的雲壤海軍基地擴建工程8日將動工。（中央社製圖）

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（中央社記者陳家倫河內7日專電）柬埔寨官方消息指出，由中國援建的雲壤海軍基地擴建工程8日將動工，柬埔寨國防部長狄班、中國駐柬大使王文天主持動工儀式。西方國家官員認為，這計畫有助實現中國區域擴張的野心。

「華盛頓郵報」6日引述西方國家官員說法指出，柬埔寨雲壤海軍基地（Ream Naval Base）擴建工程背後有中方的支持，未來將專供中國軍方使用。這將是中國繼非洲吉布地後，第2座類似的海外軍事基地，也是在極具戰略重要性的印度太平洋地區的第一座。

根據柬埔寨媒體報導，由中國援建的雲壤海軍基地設施升級擴建案8日將舉行動工儀式。根據柬國國防部的活動安排，柬埔寨副總理兼國防部長狄班（Tea Banh）和中國駐柬埔寨大使王文天將主持動工儀式。

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西方國家官員與媒體過去2年多次強調，中國在柬埔寨建造海軍基地是北京當局打造全球軍事設施網絡戰略的一環。而根據柬埔寨國防部，雲壤海軍基地現代化中心升級擴建案包括「興建修船廠和停泊設施，以供大型軍艦停靠」。

針對西方國家認為中國將在柬埔寨建立海軍基地的說法，柬埔寨多次以「謠言」帶過。柬埔寨總理洪森（Hun Sen）5月前往美國出席東協領袖特別峰會時特別強調，柬國政府嚴格遵守憲法，不批准任何國家在境內建立軍事基地。（編輯：陳惠珍）1110607