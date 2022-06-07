維修所費不貲 俄羅斯權貴豪華遊艇斐濟判交美國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雪梨7日綜合外電報導）斐濟法院裁定，俄羅斯人擁有的超級遊艇阿瑪迪亞號將由美國當局負責駛離該國水域，因為在針對扣押遊艇而進行的法律爭訟期間，斐濟政府為它支付的維修費用所費不貲。

路透社報導，美國司法部盜賊緝捕行動特別小組（Task Force KleptoCapture）專注於扣押俄羅斯權貴名下遊艇和其他豪奢資產，藉以就烏克蘭戰爭對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）施壓。

106公尺長的超級遊艇阿瑪迪亞號（Amadea）離開墨西哥後航行18天，於4月13日抵達斐濟。斐濟高等法院上個月批准美國的令狀，使得阿瑪迪亞號遭到斐濟當局扣押。美方令狀稱這艘遊艇與遭到制裁的俄羅斯權貴克里莫夫（Suleiman Kerimov）有關連。

美國聯邦調查局（FBI）指出，價值3億美元的此一豪華遊艇每年營運成本達2500萬至3000萬美元，它遭到扣押後的維修費用將由美國支付。

然而，遊艇註冊的船東、開曼群島米爾馬林投資公司（Millemarin Investments）向斐濟法院進行訴訟期間，有關費用都由斐濟政府買單。

最高法院今天裁定，這艘遊艇靠泊導致「斐濟政府所費不貲」，因此它必須「駛離斐濟水域」，才符合公共利益。

裁定指出，這艘遊艇「未經許可駛入斐濟水域，逃避美國起訴的可能性最高」。

美國指稱克里莫夫實益持有阿瑪迪亞號，船東委任律師對此予以否認，並且告訴法院，遊艇為未遭到制裁的另一名俄羅斯權貴、俄羅斯石油公司（Rosneft）前總裁胡丹納托夫（Eduard Khudainatov）所有。

另一艘據稱是胡丹納托夫擁有的價值約7億美元豪華遊艇，上個月遭到義大利警方扣押。

FBI在扣押令中指出，2月24日俄軍進入烏克蘭後，阿瑪迪亞號「幾乎立即」關閉自動追蹤系統，試圖規避遭到扣押。

代表船主的辯護律師漢尼夫（Feizal Haniff）拒絕針對裁決作出評論。

斐濟檢察長普萊德（Christopher Pryde）在聲明中指出：「此一裁定確認斐濟尊重國際互助請求以及對國際義務的承諾。」

他指出，法院同意「與洗錢和遊艇所有權有關問題」須由美國法院裁定。

普萊德表示：「阿瑪迪亞號已經交給美國當局，現在將要離開斐濟。」

駐斐濟首都蘇瓦（Suva）的美國大使館沒有針對置評請求立即作出回應。（譯者：何宏儒/核稿：劉學源）1110607