俄烏衝突影響 德國4月工業訂單連3降

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（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）今天公布的官方數據顯示，德國4月工業訂單連續第3個月減少。由於俄羅斯對烏克蘭開戰，導致歐洲最大經濟體德國的前景受影響。

法新社報導，德國經濟部提供的數據顯示，4月工業新訂單較3月減少2.7%。官方聲明表示，工業訂單再次萎縮，「主要歸咎於烏克蘭衝突加劇」。

總體而言，德國4月工業新訂單較一年前水準降低6.2%，當時COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對工業造成更大的壓力。

其中生產過程使用的資本財降幅格外明顯，4月新訂單較3月萎縮4.3%。消費財訂單則減少2.6%，中間財訂單略降0.3%。

來自德國境內的新訂單下滑0.9%，來自海外的新訂單則減少4%，其中來自歐元區的新訂單降幅最大，萎縮達5.6%。

不過，部分產業新訂單逆勢增加，例如機械工程業新訂單較3月成長3.8%。反觀德國旗艦產業汽車業則遭遇困境，新訂單月減達8.6%。

德國經濟部表示，儘管近期擴張速度減緩，但工業持續「訂單滿載」；不過，接下來幾個月的經濟前景「較為疲軟」。（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1110607