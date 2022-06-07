歐盟兩會達成最低薪資法案協商 估加薪最多可逾2成

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（中央社記者田習如台北7日電）歐盟兩院制立法機構今天針對最低薪資法案協商達成共識，將促使成員國設定合理的最低薪資標準、建立定期調整和勞資團體協商機制。歐盟執委會估計，部分成員國調薪幅度可達2成。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）和歐洲議會（European Parliament）的協商代表在7日針對「適當最低薪資（adequate minimum wages）」法案達成共識，將透過監督成員國設立機制、定期報告等方式，提高各國的最低薪資。

根據提出法案的歐盟執委會（European Commission）說帖，雖然27個成員國中，21國設有法定最低工資制度、6國（奧地利、賽普勒斯、丹麥、瑞典、芬蘭、義大利）則透過集體協商訂出最低薪資，但目前幾乎所有成員國訂定的最低薪資數字都未達到薪資中位數60%或全國平均薪資50%的國際一般標準。這是歐盟試圖透過此法案介入成員國以保障勞權的背景因素之一。

歐洲議會代表協商議員瑞德克（ Dennis Radtke）說：「我們正在寫下歐洲社會政治的歷史，這是第一次，歐盟立法能直接確保勞工得到更公平、更好的薪水。」

不過歐盟並不會訂出一致的最低薪資額，而是促使各國設定一套標準，考量各自的生活水平、購買力等情況。根據2021年歐盟數據，每月最低薪資從保加利亞的332歐元（約台幣1萬480元）到盧森堡的2202歐元（約台幣6萬9510元），差距非常大。

經由相當於上下兩院制立法機構的歐盟理事會和歐洲議會協商，該法案初步獲採納的內容包括：一，建立最低薪資適當性的評估標準，定期檢視調薪；二，建立勞資集體協商制度，若集體協商覆蓋率未達80%勞動力的話，歐盟將要求該成員國交出改善行動方案；三，建立落實監督機制，確保資方能遵循、勞方能申訴。

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歐盟執委會估計大約有2500萬勞工將受惠於調薪，若以最低薪資達到全國薪資中位數60%或全國平均薪資50%為目標，部分成員國的調薪幅度甚至可超過20%，同時可望減少10%的「工作貧窮（in-work poverty）」，並有助於降低5%的性別薪資查距。至於每年增加的薪資成本預估為510-530億歐元，占全體薪資的1%。

歐盟執委會是在2020年提出這套法案，目前經兩立法機構協商後的版本，將再分別拿回兩機構大會表決通過後，接著由27個成員國在2年內完成國內立法。（編輯：黃自強）1110607