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索馬利亞逾21萬人瀕臨餓死 聯合國籲速防止饑荒

2022/6/7 19:47
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（中央社肯亞首都奈洛比7日綜合外電報導）聯合國（UN）6日警告，要阻止非洲東部國家索馬利亞爆發饑荒，現在正與時間賽跑，因為破紀錄旱災造成當地逾21萬人正處於餓死邊緣。

法新社報導，聯合國數個機構所做的一份最新評估顯示，索馬利亞約710萬人正在挨餓，接近總人口的一半；但其中受影響最嚴重的21萬3000人，他們的情況悲慘且急迫。

索馬利亞所處的非洲之角（Horn of Africa）地帶已連續4個雨季雨量不足，下個雨季預估也會如此，導致從肯亞、衣索比亞到索馬利亞遭逢40年來最嚴重旱災，引發重大饑荒危機。

其中索馬利亞的欠糧規模如此龐大、所需資金如此匱乏，援助團體正投入手中所有資源，致力避免2011年造成26萬人死亡的饑荒重現。

世界糧食計劃署（World Food Programme）駐索馬利亞主任達魯姆（El-Khidir Daloum）在聲明中表示：「我們必須立即採取行動，防止發生人道災難。」

「最脆弱人口的生命已經面臨營養不良和飢餓的危險，我們不能等到宣告饑荒才採取行動。現在是和阻止饑荒發生賽跑。」（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110607

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