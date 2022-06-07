歐盟充電線規格統一採Type C 蘋果將受打擊

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歐盟與歐洲議會達成協議，將要求多數可攜式設備採用USB Type C充電規格，這對蘋果公司將是一大打擊。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）成員國和歐洲議會今天就歐盟銷售智慧型手機和平板電腦統一充電器規格的法律文本達成協議，這對蘋果公司（Apple）將是一大打擊。

法新社報導，歐洲議會新聞發布室表示，這項法案將要求多數可攜式設備採用USB Type C充電規格，相關規定將於2024年秋季生效。

歐盟相信，將所有設備充電線統一化有助減少電子垃圾，但蘋果認為，統一規格充電器會減緩創新速度，並造成更多污染。

歐盟擁有4.5億人口，其中包括部分世界頂層消費族群，將充電規格統一為Type C可能影響全球智慧型手機市場。

談判代表之一、歐洲議會議員科瓦契夫（Andrey Kovatchev）表示：「這項新法將使歐洲消費者的生活更輕鬆，對環境也更好。」

他說：「是時候跟我們抽屜裡成堆的充電線說再見了。（新法）每年可減少約1萬1000公噸的電子垃圾。」

消費者目前有3種常見傳輸充電線可以選擇：蘋果手機的Lightning、多數其他手機使用的Micro USB，以及越來越多人使用的Type C。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110607