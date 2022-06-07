蘋果WWDC亮點一次看 先買後付功能、M2晶片搭載2款筆電

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影片來源：Apple

（中央社加州古柏迪諾6日綜合外電報導）蘋果公司（Apple Inc.）今天宣布，將讓旗下軟體與車輛核心駕駛系統更深度結合，同時推出多項功能與企業合作，包括先買後付的分期付款服務。

路透社報導，蘋果也宣布新的MacBook Air筆記型電腦採用新的M2矽處理器重新設計，速度比使用先前的M1晶片快35%。新的筆電重1.2公斤，配備1080p高解析度相機，能提供更清晰的視訊畫面。蘋果在2022年全球開發者大會（WWDC）上宣布，新MacBook Air起價為1199美元。根據蘋果台灣官網，價格為新台幣3萬7900元起。

13吋的MacBook Pro也將採用M2晶片，起價為1299美元，將於下個月上市。蘋果為鎖定開學市場，對教育類別消費者的價格會便宜100美元。

新的MacBook Air筆記型電腦採用全新M2晶片。（圖取自Apple網頁apple.com）

蘋果也展示新的汽車儀表板，聲稱能顯示速度、油量、油耗等主要儀器的數據。蘋果表示，已在與福特汽車（Ford Motor Co）、日產汽車（Nissan Motor Co）和本田汽車（Honda Motor Corp）洽談。

這款軟體能比先前版本更深入與核心駕駛系統結合，先前的版本僅有播放音樂與顯示地圖等資訊娛樂訊息的功能。蘋果表示，使用這款軟體的車款要到明年年底才會推出。

蘋果也宣布推出Apple Pay Later功能，使用者可以立即購物、稍後付款。只要能接受Apple Pay且能透過Apple Wallet管理，就能使用Apple Pay Later。

蘋果宣布推出Apple Pay Later功能，使用者可以立即購物、稍後付款。（圖取自Apple網頁apple.com）

使用者可將帳單分成等額的4期支付，無須繳納利息或其他費用。蘋果此舉等於與Affirm Holdings Inc和PayPal Holdings Inc等支付業者直接競爭。

蘋果的iPad作業系統也經過大幅修改，能讓使用者更容易使用多款應用程式，且能在簡報等以商業為中心的文件上更容易合作。蘋果也預先展示稱為Freeform的應用程式，功能像是虛擬白板，可讓多名使用者在蘋果FaceTime服務的視訊會議上分享想法。這個有關生產力的功能讓蘋果更接近與微軟（Microsoft）直接競爭，微軟的Surface平板電腦廣受企業使用者歡迎。

蘋果也在iMessage新增傳送訊息的編輯鍵，搶先推特（Twitter）推出眾人期待已久的功能。

蘋果也新增稱為Safety Check的工具，讓逃避恐怖情人困擾的用戶可以關閉敏感資訊的存取權限。

蘋果還推出稱為通行密鑰（Passkeys）的新技術，可以取代網站上的密碼。蘋果表示，通行密鑰比傳統密碼更安全，因為通行密鑰永遠不會儲存在網頁伺服器內。蘋果表示，正在著手讓通行密鑰運用在非蘋果裝置上。

目前，蘋果僅對擴增實境開發商提供一些更新功能，推出新介面RoomPlan，能使用iPhone與iPad創建3-D平面圖。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1110607