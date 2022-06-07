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蘋果開發者大會推新軟體 與汽車儀表板深度整合

2022/6/7 08:31（6/7 08:48 更新）
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影片來源：Apple

（中央社加州古柏迪諾6日綜合外電報導）蘋果公司今天召開自COVID-19疫情爆發以來的首場實體開發人員大會，展示晶片、地圖與能刪除誤傳訊息的功能，並宣布將讓旗下軟體與車輛核心駕駛系統更深入結合。

綜合法新和路透社報導，蘋果公司（Apple Inc.）展示了內建在iPhone、Apple Watch等設備的新功能與性能，還公布了速度更快的新MacBook Air筆記型電腦，採用的是第2代的客製化晶片。

蘋果新的MacBook Air筆記型電腦採用新的M2矽處理器重新設計，速度比使用先前的M1晶片快35%。新的筆電重1.2公斤，配備1080p高解析度相機，能提供更清晰的視訊畫面。蘋果在2022年全球開發人員大會（WWDC）上宣布，MacBook Air起價為1199美元（約新台幣3萬5580元）。

新的MacBook Air筆記型電腦採用全新M2晶片。（圖取自Apple網頁apple.com）
新的MacBook Air筆記型電腦採用全新M2晶片。（圖取自Apple網頁apple.com）

13吋的MacBook Pro也將採用M2晶片，起價為1299美元起跳，將於下個月上市。蘋果為鎖定開學市場，對教育類別消費者的價格會便宜100美元。

蘋果今天同時在這場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來的首場實體開發者大會中宣布，將讓旗下軟體與車輛核心駕駛系統更深入結合。

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蘋果展示新的汽車儀表板，聲稱能顯示速度、油量、油耗等主要儀器的數據。蘋果表示，正在與福特汽車（Ford Motor Co）、日產汽車（Nissan Motor Co）與本田汽車（Honda Motor Corp）接洽。

這款軟體能比先前版本更深入與核心駕駛系統結合，先前的版本僅有播放音樂與顯示地圖等資訊娛樂訊息的功能。蘋果表示，使用這款軟體的車輛要到明年年底才會推出。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110607

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