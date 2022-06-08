Visa、GAP響應投資中美洲 美從根源解移民問題

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（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）美國打算由刺激中美洲經濟著手，從根源解決移民問題。副總統賀錦麗辦公室今天宣布，已取得私營企業加碼投資承諾，加上去年宣布的資金，企業投資中美洲總額約達32億美元。

響應加碼投資的包括信用卡巨頭Visa和服裝連鎖店GAP，賀錦麗辦公室是在總統拜登正式為美洲高峰會（Summit of the Americas）揭幕的前1天，做出此項宣布。

這是拜登從根本解決「北方三角」（Northern Triangle）瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多移民問題的重要一環。試圖從墨西哥邊界進入美國的人數創下紀錄之際，遏阻非正規移民是拜登首要任務。

希望在11月期中選舉拿下美國聯邦參議院和聯邦眾議院控制權的共和黨人，猛烈批評民主黨籍的拜登撤銷共和黨籍前總統川普的限制性移民政策。

賀錦麗今天宣布的最新私營企業投資承諾超過19億美元，加上去年12月宣布的12億美元，共約32億美元。這些投資承諾希望創造就業、擴展行動和寬頻網路，並讓更多人使用正規銀行系統。

拜登將在明天前往洛杉磯為這場峰會揭幕並發表政策談話，官員表示，拜登將宣示建立在現有貿易協定基礎上的西半球新經濟「夥伴關係」。

儘管槍擊事件、高通膨與烏克蘭戰爭等迫切問題已夠讓人焦頭爛額，拜登仍希望藉著這場峰會，修復在川普任內與拉丁美洲打壞的關係，對抗中國在該地區日益增長的影響力。

賀錦麗宣布的新資金之中，信用卡巨頭Visa承諾投資2.7億美元，目標是將這地區的650萬人納入正規金融體系，GAP則承諾投資1.5億美元。

其他響應投資的企業涵蓋各領域，包括汽車零件、農業、電信與數位服務等。

賀錦麗今天在洛杉磯演說時表示，這32億美元投資會對「北方三角」數以百萬計人的「生活品質帶來直接影響」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110608