中國觸角伸至太平洋 拜登特使下週訪馬紹爾群島

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）獲美國總統拜登任命、負責與3個戰略地位重要太平洋島國進行談判的特使尹汝尚，下星期將率團訪問馬紹爾群島。此時的美國，正因中國試圖將觸角擴大至太平洋而日益憂心。

尹汝尚（Joseph Yun）是經驗老道的外交官，3月獲拜登任命出任「自由聯合協定」（Compact of Free Association, COFA）協商的總統特使。尹汝尚告訴路透社，他與團隊將於6月14至16日訪問馬紹爾群島。

根據美國國務院發言人說法，尹汝尚前往當地是為了針對COFA展開協商。這項協定是規範美國對馬紹爾群島的經濟援助，預計明年到期。

美國與密克羅尼西亞以及帛琉簽有類似協定，並將分別於2023、2024年到期。這兩項談判工作也由尹汝尚負責。

由於中國近來升高外交動作，試圖拉攏太平洋地區各國，區域內各島國儼然成為美國與中國戰略競爭的關鍵最前線。

消息人士表示，尹汝尚已與這3國領袖召開過會議或線上討論，也與密克羅尼西亞協商團隊展開過線上談判，但這次的馬紹爾群島出訪行程，是COFA談判工作2020年12月大體上停擺以來的首次面對面磋商。

消息人士表示，中國外交部長王毅不久前對太平洋島國展開馬拉松式出訪行程，是讓美國官員產生急迫感的主因。

這位消息人士說，「我認為這吸引了原本沒有很投入的人的注意力」。他還說，美國國防部人員也因此更投入了COFA談判工作。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110608