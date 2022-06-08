歐盟新規達共識 上市公司女董事須占40%以上

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（中央社記者田習如台北8日電）歐洲議會與歐盟部長理事會代表在7日晚間完成了一項延宕10年的法案協商，歐盟27國上市公司的董事會非執行董事將至少有4成為女性。

根據歐洲議會（European Parliament）與歐盟成員國部長代表昨晚達成的共識，至少40%的非執行董事或33%的全體董事須有性別較少數的一方擔任，也就是若某公司女董事人數較多，男董事占比至少也要有33%。

此外，法案規定在相同資格的董事候選人中，需優先選擇性別占比較少的人，且遴選過程須公開透明。歐盟成員國上市公司須在2026年6月30日前達成前述規定，否則將可能被罰款或經司法裁決撤銷董事當選人。這項法規排除250人以下的中小企業。

這個立法來自歐盟執委會2012年提出的「女性參與董事會（Women on Board）」法案，名稱來自board指董事會而on board意為參與的雙關語。該法案受到歐洲議會歡迎，但遭到類似上議院的歐盟部長理事會（Council of the European Union）抵制，直到如今才獲得共識。

參與協商的歐洲議會議員瑞格娜（Evelyn Regner）表示：「更多女性在董事會可使企業更具韌性、更創新，且有助於改變由上而下的職場運作結構。」

歐洲議會指出，目前歐盟大型上市公司董事會平均女性占比只達30.6%。

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根據歐洲議會委託研究報告，2021年27個歐盟成員國主板上市公司董事會的女性占比，從法國45%、義大利39%到匈牙利11%、愛沙尼亞9%，差距甚大，其中9個國家訂有性別比例強制法規，例如法國、西班牙訂出40%下限，希臘則是25%。該報告也舉出不同研究顯示，有女性董事的公司比完全沒有或只有極少數的公司，在企業社會責任的表現較佳，違反財會、環保法規和逃稅的比例也較低。

該法案先前受到丹麥、荷蘭、波蘭等國反對，理由是這種社會團體事務應由在地基層解決，無須歐盟插手。如今歐盟兩立法機構達成共識，待法案正式通過施行2年內，成員國就須各自在境內落實。（編輯：高照芬）1110608