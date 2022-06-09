澤倫斯基：烏克蘭東部命運取決於北頓內茨克一役

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天說，烏東城市北頓內茨克（Severodonetsk）「仍是頓巴斯（Donbas）的衝突中心」，這個地區命運如何，就取決於這一役。

法新社報導，烏克蘭政府今天表示，經過一番激戰，俄軍正控制北頓內茨克的大部分地區。同時，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）直言不諱地警告，這場戰爭對全球的影響正逐漸惡化。

具有戰略意義的北頓內茨克已成俄軍攻勢焦點，俄方在烏克蘭其他地方失利後，轉而企圖奪取烏東大片地區。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「北頓內茨克仍是頓巴斯地區的交戰中心。」頓巴斯位於烏東，涵蓋盧甘斯克州（Luhansk）和頓內茨克州（Donetsk）。

澤倫斯基在晚間全國演說中表示：「這是很激烈、很艱辛的戰役。或許是整場戰爭中最難打的戰役之一。」

盧甘斯克州長蓋戴（Sergiy Gaiday）坦言，在俄軍「一天24小時」砲轟北頓內茨克的情況下，烏軍可能不得不撤退。

蓋戴後來在通訊軟體Telegram上說，俄軍控制了「大部分」的北頓內茨克，但工業區仍屬於烏克蘭。他補充說：「戰鬥只發生在市內街頭。」

根據英國廣播公司（BBC）消息，蓋戴說，還有約1萬5000名平民留在北頓內茨克及鄰近城市利西昌斯克（Lysychansk）。

澤倫斯基認為，從許多方面來說，頓巴斯地區的命運取決於北頓內茨克一役。

此外，美國有線電視新聞網（CNN）報導，澤倫斯基說，占領者今天「宣布一個完全瘋了的消息，說他們正準備把所有被占領地區的若干足球俱樂部組成一個偽冠軍聯賽，包括頓內茨克、盧甘斯克、刻松（Kherson）、梅利托波爾（Melitopol）、克里米亞（Crimea），甚至喬治亞（Georgia）部分地區」。

他說，這個決定是踐踏烏克蘭人民。他強調，只有烏克蘭回歸，「這些領土和城市才能恢復正常生活…和平、安全、向世界敞開。當然，還有世界級隊伍在頓巴斯體育場（Donbas Arena）進行的新賽事」。

澤倫斯基也向波蘭總統杜達（Andrzej Duda）及斯洛伐克總統查普托娃（Zuzana Caputova）致謝，感謝他們聯合倡議展開「歐洲國家特別之旅，以支持我國（加入）歐洲（聯盟的）願景」。他說，所有烏克蘭外交人員都全力處理這項議題。

澤倫斯基提到，他今天在一場私人活動中與全球最大投資基金的代表們談話，呼籲他們投資烏克蘭。

他與「美國大企業領袖圈的成員」交談，敦促他們「離開俄羅斯市場，不要用稅金支持這場戰爭」。他說，對他而言，很重要的是知道這些領袖支持加強制裁俄羅斯。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110609