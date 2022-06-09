印度青少年沉迷遊戲弒母 震驚社會

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（中央社記者林行健新德里9日專電）印度1名沉迷於手機遊戲的青少年，疑因不滿母親喝斥而開槍行凶，並藏屍2天。這名青少年犯案後仍無悔意，事件震驚社會。

事件發生在印度北部城市勒克瑙（Lucknow）。「今日印度」（India Today）電視台今天引述當地警方報導，青少年因沉迷於手機遊戲「絕地求生」（PUBG），5日清晨被母親喝斥。

沒想到青少年一怒之下，竟拿出父親放在家裏的手槍行凶；青少年的父親是一名軍人，事發時正在外地服勤。

警方表示在7日晚接到青少年的父親報案，稱有水電工殺害了他的妻子，並挾持他的一對兒女，警方立即派人前往查看。

報導引述調查人員說，涉案青少年起初試圖誤導警方查案方向，但因謊言禁不起考驗，最後坦承行凶。

由於印度最近天氣炎熱，嫌犯為掩蓋屍體的味道，一直在房中噴芳香劑，直到無法掩蓋時，才打電話給父親；此外，他也把9歲的妹妹鎖在房中，要脅她不得說出實情，否則將對她不利。

根據報導，警方詢問青少年是否後悔犯案以及心中是否有恐懼時，青少年表示不會。

印度鮮少聽聞弒親事件，而且此案動機竟只是與手機遊戲有關，因此引起社會震驚。

當地警方已留置這名青少年，他將被送上青少年法院受審。（編輯：黃自強）1110609