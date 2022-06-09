星中首屆防長對話：恢復雙邊軍演 加強防衛合作

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新加坡與中國9日舉行首屆國防部長對話，由星國國防部長黃永宏（右）、中國國防部長魏鳳和（左）主持。（新加坡國防部提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年6月9日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡9日專電）新加坡與中國今天舉行首屆國防部長對話，新加坡國防部長黃永宏、中國國防部長魏鳳和在會中重申加強雙邊防衛合作的承諾，恢復因疫情而暫停的雙邊軍事演習。

新加坡國防部表示，魏鳳和8日至12日訪問新加坡，期間將出席10日至12日舉行的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議，並於今天與黃永宏共同主持首屆新加坡－中國國防部長對話。

星國國防部晚間發布新聞稿指出，兩人在會中重申透過恢復及定期舉行雙邊旗艦演習，以加強防衛合作的承諾。這些演習受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而暫停。

黃永宏與魏鳳和也討論了全球安全議題、加強東協與中國防衛交流合作的務實方法。

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星中防長對話結束後，黃永宏與魏鳳和共同見證2項協定簽署，以促進雙方軍事學術機構、智庫間的軍事教育與學術交流。

新加坡國防部表示，第一項是新加坡與中國國防部之間的「5年專業課程交流協定」，讓星、中軍方人員有機會到對方國家參加課程。另一項是新加坡武裝部隊軍訓學院及中國人民解放軍軍事科學院簽訂的合作備忘錄，藉由互訪及1.5軌對話加強學術交流。（編輯：馮昭）1110609