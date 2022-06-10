蒲亭自比彼得大帝 聲稱有責任拿回領土

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俄羅斯總統蒲亭9日參將自己下令入侵烏克蘭的行動，與彼得大帝18世紀對戰瑞典時征服波羅的海沿岸的歷史相提並論。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天參觀一場展覽時，將自己下令入侵烏克蘭的行動，與彼得大帝（Peter the Great）18世紀對戰瑞典時征服波羅的海沿岸的歷史相提並論。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）在莫斯科參觀一場紀念沙皇彼得大帝350週年冥誕的展覽後，對一群年輕企業家說：「在大家印象中，他和瑞典打仗是為了奪取某樣東西。他不是奪取，是把東西拿回來。」

蒲亭說，彼得大帝建立聖彼得堡（Saint Petersburg）並宣布這座城市為俄國首都時，「歐洲沒有一國承認這片領土屬於俄國」。

他表示：「每個人都認為這是瑞典的一部分，但從遠古時期開始，斯拉夫人和芬蘭-烏戈爾語系的人就一起在那裡生活。」

蒲亭說，「我們也有責任奪回（土地）並壯大」，顯然指涉俄羅斯目前對烏克蘭的攻擊。

他還說：「沒錯，在我國歷史上，我們曾有被迫撤退的時刻，但都是為了恢復力量並繼續前進。」

俄國在1700年到1721年的北方大戰（Great Northern War）中打敗瑞典，自此稱霸波羅的海，並成為歐洲事務的重要參與者。

但俄羅斯與西方國家的關係目前因侵略烏克蘭一事而破裂，莫斯科當局正淡化彼得大帝與歐洲的密切關係，強調他在擴張俄國領土中所扮演的角色。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110610