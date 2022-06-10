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菲律賓抗議中國船隻再集結牛軛礁 造成區域不穩定

2022/6/10 21:25
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（中央社馬尼拉10日綜合外電報導）菲律賓政府表示，有逾100艘中國船隻「非法」出現在南海爭議島礁牛軛礁（Whitsun Reef）附近，此舉是區域不穩定的根源，菲國為此提出抗議。

法新社報導，菲律賓當局早在今年4月就發現中國船隻出現在形狀有如迴旋鏢的牛軛礁附近，但菲國外交部直到6月9日才揭露，菲方已向中國大使館正式提出抗議。一年前當地也曾發生類似的中國船隻「集結」事件，引發兩國外交爭端。

菲律賓外交部指出：「中國漁船及海警船未經允許出現此處，徘徊不去，不僅是非法行為，也是區域不穩定的根源。」

菲國外交部指稱：「菲國促請中國遵守國際法規定的義務，停止並中止非法及不負責任的行為，避免進一步升高海上衝突，並且立即將所有中國船隻撤出菲律賓海域。」

菲律賓外交部並未透露中國政府是否就此作出回應，以及這些船隻是否仍在該地區。中國駐菲大使館也未回覆記者訪問。

菲國外交部表示，自去年3月7日起，有210艘中國船隻在牛軛礁附近「集結」，並徘徊不去數週。

中國政府當時聲稱，這些船隻是為躲避惡劣天氣的漁船，但菲國政府予以駁斥，指當時該地區沒有風暴。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110610

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